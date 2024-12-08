¡Ê¼Ì¿¿¡§JACK SWING¡¿PIXTA¡Ëµ±¤¯¹Ä»Ò¤Ï¡¢¿ôÂ¿¤¯¤ÎÎø¤ÈÇÈßÑ¤ËËþ¤Á¤¿±¿Ì¿¤ËÆ°¤«¤µ¤ì¤Æ¤æ¤¯¡£NHKÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö¸÷¤ë·¯¤Ø¡×¤Î¼ç¿Í¸ø¡¦»ç¼°Éô¡£Èà½÷¤Ë¤è¤Ã¤Æ½ñ¤«¤ì¤¿54Ä¡¤«¤éÀ®¤ëÀ¤³¦ºÇ¸Å¤ÎÄ¹ÊÓ¾®Àâ¡Ø¸»»áÊª¸ì¡Ù¤Ï¡¢¸÷¸»»á¤¬½÷¤¿¤Á¤È¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÎø°¦¤ò·«¤ê¹­¤²¤ëÊª¸ì¤Ç¤¢¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë¡¢À¸¤È»à¡¢Ìµ¾ï´Ñ¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ä¼Ò²ñ¤Î¿¼Ê¥¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÆüËÜÊ¸³ØºÇÂç¤Î·æºî¤¬¡¢Îø°¦¾®Àâ¤ÎÌ¾¼ê¡¦³ÑÅÄ¸÷Âå»á¤Î´°Á´¿·Ìõ¤ÇÁÉ¤Ã¤¿¡£²Ï½ÐÊ¸¸Ë¡Ø¸»»áÊª¸ì 6