Áí¹ç³ÊÆ®²È¤ÎÄ«ÁÒ³¤¤Ï7Æü¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8Æü¡Ë¡¢¡ÖUFC310¡×¤Î¥á¥¤¥ó¥Þ¥Ã¥Á¤Ç¥Õ¥é¥¤µé²¦ºÂ¤ò¤«¤±¤Æ¸½²¦¼Ô¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥Èー¥¸¥ã¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£¡ØUFC Qubec¡Ù¸ø¼°X¤ÏÄ«ÁÒ¤¬¥Ð¥ó¥Æー¥¸¤ò´¬¤«¤ì¤ë»Ñ¤ÎÆ°²è¤ò¸ø³«¡£»î¹ç¤Î»þ¤¬Ãå¡¹¤ÈÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¢£¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¤Þ¤Ç¤¢¤È1»î¹ç ±ó¤¯¤Î°ìÅÀ¤ò¸«¤Ä¤á¤ëÄ«ÁÒ¡£ÌÜÀþ¤ÎÀè¤Ë¤¢¤ë¤Î¤Ï¡¢³ÊÆ®µ»¤ò½é¤á¤¿¤È¤­¤«¤é¤ÎÌÜÉ¸¤Ç¤¢¤ëÀ¤³¦ºÇ¶¯¤Î¾Î¹æ¡ÖUFC²¦ºÂ¡×¤«¡£»î¹ç¤Ë¸þ¤±¤Æ½¸ÃæÎÏ