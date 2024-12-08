¾Ã²Ð¤Ë¤¢¤¿¤ë¾ÃËÉÂâ¡á£·Æü¡¢¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°/Josh Walet/ANP/AFP/Getty Images via CNN Newsource¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥ª¥é¥ó¥À¡¦¥Ï¡¼¥°¤Ç£·ÆüÁáÄ«¡¢£³³¬·ú¤Æ¤Î¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÇúÈ¯¤¬µ¯¤­¤Æ·úÊª¤Î°ìÉô¤¬ÊøÍî¡¢±ê¾å¤·¡¢Åö¶É¤Ë¤è¤ë¤È¾¯¤Ê¤¯¤È¤â£µ¿Í¤¬»àË´¤·¤¿¡£¾ÃËÉ»Î¤é¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÇúÈ¯¤Ï¸áÁ°£¶»þ£±£µÊ¬¤´¤í¤ËÈ¯À¸¤·¡¢£µ¸Í¤¬Èï³²¤ò¼õ¤±¤¿¡£Ä¾¸å¤Ë¸½¾ì¤«¤é¼Ö£±Âæ¤¬ÌÔ¥¹¥Ô¡¼¥É¤ÇÁö¤êµî¤Ã¤¿¤È¤µ¤ì¡¢·Ù»¡¤¬ÌÜ·â¼Ô¤é¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤ò¸Æ¤Ó³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¤¬¤ì¤­¤Î