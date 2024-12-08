¸üÀ¸Ï«Æ¯¾Ê¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2023Ç¯¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤ÏÌó18Ëü3800ÁÈ¤Ç¡¢Á°Ç¯¤è¤êÌó4700ÁÈÁý²Ã¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤Î¤¦¤Á¡¢Æ±µï´ü´Ö20Ç¯°Ê¾å¤Î³ä¹ç¤ÏÌó22¡ó¤òÀê¤á¡¢¤½¤ÎÎ¥º§·ï¿ô¤Ï1985Ç¯¤ÈÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢Ìó2ÇÜ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä¹Ç¯Ï¢¤ìÅº¤Ã¤¿É×ÉØ¤Î½ÏÇ¯Î¥º§¤Ï¼Ò²ñÌäÂê¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤â¤½¤â¤Ê¤¼½ÏÇ¯Î¥º§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡© ËÜµ­»ö¤Ç¤Ï¡¢½ÏÇ¯Î¥º§¤¬Áý¤¨¤Æ¤¤¤ëÍýÍ³¡¢40Âå¤ä50Âå¤¬ÃÎ¤Ã¤Æ¤ª¤­¤¿¤¤½ÏÇ¯Î¥º§¤Î¤ª¶â»ö¾ð¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²òÀâ¤·¤Þ¤¹¡£