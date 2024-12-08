¥¹¥Æ¥ì¥ó¥Ü¥Ã¥·¥å¡Êc¡ËSANKEI º£Ç¯¤â¹á¹Á¤¬Ç®¤¯Ç³¤¨¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë――À¤³¦Ãæ¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤¬¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÆü¤¬¡£¶¥ÇÏ³¦¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¤Î³«ºÅ¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¹á¹Á¥«¥Ã¥×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥É¥­¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥Þ¥¤¥éー¤¬·è¤Þ¤ë¹á¹Á¥Þ¥¤¥ë¡£ ¤½¤·¤Æ¡¢¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¥Ç¥£¥¹¥¿¥ó¥¹¤Î²¦¼Ô¤òÁè¤¦¹á¹Á¥ô¥¡ー¥º¤È