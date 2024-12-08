¥¸¥ã¥ó¥¿¥ë¥Þ¥ó¥¿¥ë¡ÊC¡ËSANKEI º£Ç¯¤â¹á¹Á¤¬Ç®¤¯Ç³¤¨¤ëÆü¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¯¤ë―― À¤³¦Ãæ¤Î¥Ûー¥¹¥Þ¥ó¤¿¤Á¤ÎÌÜ¤¬¥·¥ã¥Æ¥£¥ó¶¥ÇÏ¾ì¤Ë¸þ¤±¤é¤ì¤ëÆü¤¬¡£¶¥ÇÏ³¦¤ÎÅß¤ÎÉ÷Êª»í¤Ç¤¢¤ë¡¢¹á¹Á¹ñºÝ¶¥Áö¤Î³«ºÅ¤¬´Ö¤â¤Ê¤¯¤ËÇ÷¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ ¡Ú¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡Û2ºÐÌÆÇÏ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó·èÄêÀï¡Öºå¿ÀJF¡×¤ò¥¬¥ÁÍ½ÁÛ¡ª¥­¥ã¥×¥Æ¥óÅÏÊÕ¤Î¼«Ê¢¤ÇÌÜ»Ø¤»100Ëü±ß¡ª ¥á¥¤¥ó¤Ç¤¢¤ë¹á¹Á¥«¥Ã¥×¤òÉ®Æ¬¤Ë¡¢¥¹¥Ôー¥É¥­¥ó¥°¤ò·è¤á¤ë¹á¹Á¥¹¥×¥ê¥ó¥È¡¢À¤³¦