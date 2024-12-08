¡ØABEMA Prime¡Ù¡ÊAbemaTV¡Ë¤Ç¤ªÅ·µ¤¤ª»Ð¤µ¤ó¤È¤·¤Æ³èÌö¤¹¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÊæÀî²Ì²»¤¬¡¢12·î5Æü¤Ë¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿·¤·¤¤¡È»Ø¥Ï¡¼¥È¡É¤Î¤ä¤êÊý¤ò½¬ÆÀ¤·¤¿¤È¤·¤Æ¡¢¥Ý¡¼¥º¤ò¼è¤ë¼Ì¿¿¤ò·ÇºÜ¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÈþ¤·¤¹¤®¤ëµ¤¾ÝÍ½Êó»Î¡¦ÊæÀî²Ì²»¡¢¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ê¶»¸µ¡Ö¶»¶¯Ä´¤·¤¹¤®¤¸¤ã¤Ê¤¤¡©¡×¤È¤³¤í¤¬¡¢Ãå¤Æ¤¤¤ë¥Ë¥Ã¥È¤Î¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤ÁÀÚ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Ý¡¼¥º¤è¤ê¤â¥Ñ¥Ä¥Ñ¥Ä¤Î¶»¸µ¤Ë¤É¤¦¤·¤Æ¤âÌÜ¤¬¤¤¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¿Í