6¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Kis-My-Ft2¤Î¶Ì¿¹ÍµÂÀ¤È¡¢ÇÐÍ¥¤ÎµÈÃ«ºÌ»Ò¤¬8Æü¡¢ÀéÍÕ¡¦ËëÄ¥¥á¥Ã¥»¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¥Ý¥Ã¥×¡¦¥«¥ë¥Á¥ã¡¼¤Îº×Åµ¡ØÅìµþ¥³¥ß¥Ã¥¯¥³¥ó¥Ù¥ó¥·¥ç¥ó2024¡Ù¡ÊÅìµþ¥³¥ß¥³¥ó2024¡Ë3ÆüÌÜ¤Î¡¢¥¹¥Æ¡¼¥¸¥¤¥Ù¥ó¥È¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¡£¡ÚÁ´¿È¥·¥ç¥Ã¥È¡Û¹õÇò¤Î°õ¾ÝÅª¤Ê¥³¡¼¥Ç¤ÇÅÐ¾ì¶Ì¿¹ÍµÂÀ¡õµÈÃ«ºÌ»Ò2019Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿ÌÚÂ¼ÂóºÈ¼ç±é¤ÎÆüÍË·à¾ì¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥óÅìµþ¡Ù¡ÊTBS·Ï¡Ë¤Î´°Á´¿·ºî¥É¥é¥Þ¤È¤·¤Æ¡¢29Æü¤ËÆ±¶É¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡Ø¥°¥é¥ó¥á¥¾¥ó