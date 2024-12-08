£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¡ÊÆüÍË¡¦Á°£±£±»þ£´£µÊ¬¡Ë¤Ï£¸Æü¡¢ÇÐÍ¥¤Ç²Î¼ê¤ÎÃæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¤¬£¶Æü¤ËÅÔÆâ¤Î¼«Âð¤Ç»àµî¤·¤¿¤³¤È¤òÊó¤¸¤¿¡££µ£´ºÐ¤À¤Ã¤¿¡£À¸½Ð±é¤·¤¿²Î¼ê¤ÎÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¤Ï¡¢¡Ö¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤ÍÊ¹¤¤¤¿¤È¤­¤Ï¡×¤ÈÆÍÁ³¤Îë¾Êó¤Ë¶Ã¤­¤ò±£¤»¤Ê¤«¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¤ÏÃæ»³¤µ¤ó¤¬¥Ç¥Ó¥å¡¼´Ö¤â¤Ê¤¤£±£¹£¸£·Ç¯¤ËÆ±ÈÖÁÈ¤Ë½Ð±é¤·¤¿£Ö£Ô£Ò¤ò¾Ò²ð¡£Åö»þ¡¢Ãæ»³¤µ¤ó¤¬¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ê»þ´Ö¤¬¤Ê¤¯¡¢Çº¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤É¶ìÏ«ÏÃ¤ò