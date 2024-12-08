»°É©¤ÎÃæ·Ð¤ÇÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡Ö2025Ç¯ÃæÈ¯É½¤ÎPPV¡×¤¬¼¡´ü¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤«!?1982Ç¯¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿»°É©¤Î¥¯¥í¥«¥óSUV¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤Ï¡¢2019Ç¯¤ËÈÎÇä¤ò½ªÎ»¤·¤Æ¤«¤é5Ç¯¤¬·Ð²á¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÇ¯¡¢°ìÉô¿·Ê¹»æ¾å¤Ê¤É¤ËÉü³è¤¹¤ë¤È¤ÎÊóÆ»¤¬Î®¤ì¤¿¤³¤È¤Ç¡¢ºÆ¤ÓÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©¤Î°ì»þÂå¤òÃÛ¤¤¤¿Ì¾¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÉü³è¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢SNS¤Ê¤É¤Ç¤ÏÂ¿¤¯¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£»°É©¡Ö¥Ñ¥¸¥§¥í¡×¤Ï¤É¤ó¤Ê»Ñ¤ÇÉü³è¤¹¤ë¤Î¤«¡Î¥¤¥á¡¼¥¸CG¡§Enoch Gonzales¡Ï