¢¡ÌÀ¼£°ÂÅÄJ1¥ê¡¼¥°ºÇ½ªÀáÀîºê¡½Ê¡²¬¡Ê8Æü¡¢Uvance¤È¤É¤í¤­¥¹¥¿¥¸¥¢¥àbyFujitsu¡Ëº£µ¨¸Â¤ê¤ÇÄ¹Ã«ÉôÌÐÍø´ÆÆÄ¤¬ÂàÇ¤¤¹¤ë¥¢¥Ó¥¹¥ÑÊ¡²¬¤Ï¡¢¥¢¥¦¥§¡¼¤ÇÀîºê¤ÈºÇ½ªÀï¤ò·Þ¤¨¤ë¡£¾¡¤Æ¤Ð¥¯¥é¥Ö½é¤È¤Ê¤ëJ1¥ê¡¼¥°¤Ç¤Î2Ç¯Ï¢Â³1·å½ç°Ì¤¬³ÎÄê¡£Ä¹Ã«Éô¥¢¥Ó¥¹¥Ñ¤È¤·¤Æ°ìÅÙ¤â¾¡¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤Àîºê¤ÎÃÏ¤ÇÍ­½ª¤ÎÈþ¤ò¾þ¤ê¤¿¤¤¡£½Å¸«ËïÅÍ¤È¥É¥¦¥°¥é¥¹¥°¥í¡¼¥ê¤¬ÎßÀÑ·Ù¹ð¤Ë¤è¤ê½Ð¾ìÄä»ß¡£9·î21ÆüÈØÅÄÀï°ÊÍè¡¢7»î¹ç¤Ö¤ê¤Ë¥¹¥¿¥á¥óÆþ¤ê¤·¤¿µµÀîÎÊ»Ë¤¬