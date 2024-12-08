°û¿©Å¹¤òÀÅ²¬»Ô¤Ê¤É¤Ç·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤òÂ»²õ¤·¤¿¾å¡¢°ä´þ¤·¤¿µ¿¤¤¤ÇÃË½÷3¿Í¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç¡¢°äÂÎ¤ÏÇ³¤ä¤µ¤ì¤¿¾õÂÖ¤Ç6·î²¼½Ü¤Ë°ä´þ¤µ¤ì¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ »àÂÎÂ»²õ¤È»àÂÎ°ä´þ¤Îµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢Èï³²¼Ô¤¬·Ð±Ä¤·¤Æ¤¤¤¿²ñ¼Ò¤Î´Ø·¸¼Ô¤Ç¤¤¤º¤ì¤âÀÅ²¬»Ô¤Ë½»¤à²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÃË(31)¡¢°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤ÎÃË(27)¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥ÈÅ¹°÷¤Î½÷(19)¤Ç¤¹¡£ ·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢3¿Í¤Ï¶¦ËÅ¤·¤ÆÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î²ñ¼Ò·Ð±Ä¼Ô¤ÎÃËÀ­(Åö»þ30ºÐ)