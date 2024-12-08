¡Ö¥×¥í¥ì¥¹¡¦Á´ÆüËÜ¡×¡Ê£¸Æü¡¢¸å³Ú±à¥Û¡¼¥ë¡Ë¥Þ¥Ã¥È³¦¤ÎÇ¯¤ÎÀ¥¤ÎÉ÷Êª»í¡¢À¤³¦ºÇ¶¯¥¿¥Ã¥°·èÄê¥ê¡¼¥°Àï¤Î½à·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢µÜ¸¶·òÅÍ¡¢£³´§¥Ø¥Ó¡¼µé²¦¼Ô¤Î¥Ç¥¤¥Ó¡¼¥Ü¡¼¥¤¡¦¥¹¥ß¥¹£Ê£ò¡¥ÁÈ¤È¡¢»Ë¾å½é¤ÎÀ¤³¦¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÁ´¾¡Í¥¾¡¤òÌÜ»Ø¤¹ÀÆÆ£¥¸¥å¥ó¤ÈÀÆÆ£¥ì¥¤¤ÎÀÆÆ£¥Ö¥é¥¶¡¼¥º¤¬¥á¥¤¥ó¤Î·è¾¡Àï¤Ë¿Ê½Ð¤·¤¿¡£¥¢¥¸¥¢¥¿¥Ã¥°²¦¼Ô¤Î°ÂÀÆÍ¦ÇÏ¡¢¥é¥¤¥¸¥ó¥°£È£Á£Ù£Á£Ô£ÏÁÈ¤ÈÂÐÀï¤·¤¿µÜ¸¶¡¢¥¹¥ß¥¹ÁÈ¤Ï¡¢Á°È¾¤Ï¥¸¥å¥Ë¥¢¥Ø¥Ó¡¼µé¤Î£È£Á£Ù