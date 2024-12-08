µÈÅÄËãÌé¤È»³º¬»ëÍè¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¡¦¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡ÊLA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¡Ë¤Ï¡¢12·î8ÆüÁáÄ«¤ËÇ¯´Ö²¦¼Ô¤ò·è¤á¤ëMLS¥«¥Ã¥×¤Ë¾¡Íø¤·¡¢Á´ÊÆ²¦¼Ô¤Ëµ±¤¤¤¿¡£¥¯¥é¥Ö¤È¤·¤Æ¤Ï10Ç¯¤Ö¤ê6ÅÙÌÜ¤ÎÂ×´§¡£Í¥¾¡²ó¿ô¤ÏºÇÂ¿¤È¤Ê¤ë¡£µÈÅÄ¤È»³º¬¤Ï¶¦¤ËÀèÈ¯½Ð¾ì¤ò²Ì¤¿¤¹¤È¡¢Áê¼ê¤Î¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥ì¥Ã¥É¥Ö¥ë¥º¤ò1¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¤ë¤Ê¤É¼éÈ÷ÌÌ¤Ç¥Á¡¼¥à¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¡£Í¥¾¡¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢LA¥®¥ã¥é¥¯¥·¡¼¤Ç³èÌö¤·¤¿¥¢¥¤¥ë¥é¥ó¥É¿Í¥¹¥¿¡¼¤Î¥í¥Ó¡¼¡¦¥­¡¼¥ó»á¤Î»Ñ¤â