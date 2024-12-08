7Æü¡Ê¸½ÃÏ»þ´Ö¡Ë¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè13Àá¤Ç¥Ü¥ë¥·¥¢¡¦¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ÈÂÐÀï¤·¡¢1-1¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤ò¥Û¡¼¥à¤Ë·Þ¤¨¤Æ¤Î¥Ü¥ë¥·¥¢¥À¡¼¥Ó¡¼¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î»î¹ç¤Ç¡¢¥Ü¥ë¥·¥¢MG¤Ï64Ê¬¤ËÀèÀ©ÅÀ¤òµö¤¹¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤Î¥¸¥§¥¤¥ß¡¼¡¦¥Ð¥¤¥Î¡¼¡¦¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤¬¥É¥ê¥Ö¥ë¤Çº¸¤«¤éÃæ±û¤Ë¥«¥Ã¥È¥¤¥ó¤·¡¢ºÇ¸å¤Ï±¦Â­¤ò¿¶¤êÈ´¤¯¤È¡¢Êü¤¿¤ì¤¿¥·¥å¡¼¥È¤Ï¥¯¥í¥¹¥Ð¡¼¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¸å¤Ë¥´¡¼¥ë¤Ø¡£¥É¥ë¥È¥à¥ó¥È¤¬¥®¥Ã¥Æ¥ó¥¹¤Î¸Ä¿Íµ»¤Ç¶Ñ¹Õ¤òÇË