¡ØTHE TALE OF GENJI AND KYOTO ÆüËÜ¸ì¤È±Ñ¸ì¤ÇÃÎ¤ë¡¢¤á¤°¤ë»ç¼°Éô¤ÎµþÅÔ¥¬¥¤¥É¡Ù¡Ê¥×¥ì¥¸¥Ç¥ó¥È¼Ò¡Ë¤ÎÃø¼Ô¤¬¡¢¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¤ÎÉñÂæ¤Ç¤¢¤ëÊ¿°Âµþ¤ÎÊ¸²½¤ä¡¢ÃÎ¤é¤ì¤¶¤ëµþÅÔ¤ÎÌ¥ÎÏ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÖ¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÆ©¤±¤Æ¤ë¡©ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤¿°áÁõ¤ò¤Þ¤È¤Ã¤¿ÀôÎ¤¹á¤µ¤ó* * * * * * *Á°²ó¡Ö¡Ø¸÷¤ë·¯¤Ø¡Ù¹ÄÂÀ¹¡¤È¤Ê¤Ã¤¿¾´»Ò¤¬Æ£Ôä¤ò½Ð¤Æ°Ü¤Ã¤¿ÈúÇÇÅÂÀ×¤ÏµþÅÔ¸æ±ñ¤Ë¡£º£¤ÎµþÅÔ¸æ½ê¤è¤ê240Ç¯°Ê¾å¤â¸Å¤¤»çÕâÅÂ¤¬¡¢¤¢¤Î¿ÎÏÂ»û¤Ë¤¢¤Ã¤¿¤È¤Ï¡ª¡×¤Ï¤³¤Á¤é