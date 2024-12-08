ÉÔÆ°»º¾ðÊó¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ò±¿±Ä¤·¤Æ¤¤¤ë¥¢¥Ã¥È¥Û¡¼¥à¡ÊÅìµþÅÔÂçÅÄ¶è¡Ë¤¬¡¢¡ÖÉô²°¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤À¤È»×¤¦·ÝÇ½¿Í¡Ú¥¤¥ó¥Õ¥ë¥¨¥ó¥µ¡¼¡¦YouTuberÉôÌç¡Û¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¹Ô¤¤¡¢¤½¤Î·ë²Ì¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ä´ºº¤Ï10·î10¡Á15Æü¡¢Ä¾¶á¤ÇÊüÁ÷¡¦ÇÛ¿®¤µ¤ì¤¿¥Æ¥ì¥Ó¥É¥é¥Þ¡¢¥Æ¥ì¥Ó¥¢¥Ë¥á¡¢±Ç²è¡¢Æ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¤ÎºîÉÊ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë10¡Á60Âå¤ÎÃË½÷775¿Í¤òÂÐ¾Ý¤Ë¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤·¤¿¡£3°Ì¤Ï¡¢YouTuber¤Î¥Ò¥«¥ë¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£²óÅú¼Ô