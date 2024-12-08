²Î¼ê¡¦ÏÂÅÄ¥¢¥­»Ò¡Ê£·£´¡Ë¤¬£¸Æü¡¢£Ô£Â£Ó·Ï¡Ö¥¢¥Ã¥³¤Ë¤ª¤Þ¤«¤»¡ª¡×¤ËÀ¸½Ð±é¡££¶Æü¤ËË´¤¯¤Ê¤Ã¤¿Ãæ»³ÈþÊæ¤µ¤ó¡ÊµýÇ¯£µ£´¡Ë¤òÄÉÅé¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï£¶Æü¡¢¼«Âð¤ÎÍáÁå¤ÇÈ¯¸«¤µ¤ì¡¢»àË´¤¬³ÎÇ§¤µ¤ì¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Îë¾Êó¤Ë¡¢ÏÂÅÄ¤Ï¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¤·¤¿¤Í¡¢Ê¹¤¤¤¿»þ¤Ï¡£¡Ø¤¨¡¼¡Ù¤Ã¤Æµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¡×¤ÈÏÃ¤·¤¿¡£Ãæ»³¤µ¤ó¤Ï¡¢ÏÂÅÄ¤Î³Ú¶Ê¡ÖÂçºå¥Ø¥ô¥£¡¼¥ì¥¤¥ó¡×¡Ê£±£¹£¹£°Ç¯¡Ë¤¬¹¥¤­¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£ÏÂÅÄ¤Ï¡ÖÈà½÷¤Ï¤â¤Î¤¹¤´¤¯¹¥¤­¤Ç¡Ø¤¢