8ÆüÄ«¡¢´ôÉì¸©¿ðÊæ»Ô¤ÎÏ©¾å¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ­¤¬»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ç¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î53ºÐÃËÀ­¤¬¤Ò¤­Æ¨¤²¤µ¤ì»àË´´ôÉì¸©¿ðÊæ»Ô¤ÇÁáÄ«¤Ë·Ú¾èÍÑ¼Ö¤È¾×ÆÍ 8Æü¸áÁ°5»þ²á¤®¡¢¿ðÊæ»ÔÊÌÉÜ¤Î»ÔÆ»¤Ç¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤È·Ú¾èÍÑ¼Ö¤¬¾×ÆÍ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢¸¶ÉÕ¥Ð¥¤¥¯¤Ë¾è¤Ã¤Æ¿·Ê¹ÇÛÃ£¤Î¶ÈÌ³¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¿ðÊæ»Ô¤Î¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È°æ¾åÅ¯Ìé¤µ¤ó¡Ê53¡Ë¤¬ÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤½¤Î¸å¡¢»àË´