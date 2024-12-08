°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ëÃËÀ­¤Î°äÂÎ¤¬Â»²õ¤µ¤ì¤¿¾å¡¢°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤ÏÂáÊá¤·¤¿ÃË¤Î¼Ö¤ÎGPSµ­Ï¿¤ò¤â¤È¤Ë¡¢°ä´þ¸½¾ì¤òÆÃÄê¤·¤¿¤³¤È¤¬¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£°û¿©Å¹¤Ê¤É¤ò·Ð±Ä¤¹¤ë¡¢ÀÅ²¬»Ô°ª¶è¤Î¿ÎÆ£µ®Ç·¤µ¤ó¤Î°äÂÎ¤¬Â»²õ¤µ¤ì¤¿¾å¡¢°ä´þ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤Ç·Ù»¡¤Ï7Æü¡¢²ñ¼ÒÌò°÷¤ÎÎëÌÚÀ»¿ÍÍÆµ¿¼Ô¤ä°û¿©Å¹Å¹Ä¹¤Î»°ÂðÎÃÇÏÍÆµ¿¼Ô¤Ê¤É3¿Í¤òÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÁÜºº´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢·Ù»¡¤ÏÎëÌÚÍÆµ¿¼ÔÌ¾µÁ¤Î¼Ö¤ò²¡¼ý¤·¤Æ¤¤¤Æ¡¢¥«¡¼¥Ê¥Ó¤ÎGPSµ­Ï¿¤òÊ¬ÀÏ¤·¤¿