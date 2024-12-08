¿Íµ¤Ì¡²è¤È¥¿¥¤¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬8Æü¡¢ÃæÌî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÃæÌî»Ô¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡Ö¤Ê¤«¤Î¤«¤Î¤«¤êº×¡×¡£Îß·×È¯¹ÔÉô¿ô1300ËüÉô¤òÄ¶¤¨¤ë¿Íµ¤Ì¡²è¡ÖÈà½÷¡¢¤ª¼Ú¤ê¤·¤Þ¤¹¡×¤Îºî¼Ô¡¢µÜÅçÎéÍù¤µ¤ó¤¬ÃæÌî»Ô½Ð¿È¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¤é´ë²è¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤ÏNTTÅìÆüËÜ-´Ø¿®±ÛÄ¹Ìî»ÙÅ¹¤¬Äó¶¡¤¹¤ëAR¡Ê³ÈÄ¥¸½¼Â¡Ë¤òÍøÍÑ¤·¤¿¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤âÅ¸³«¡£ÈÖ³°ÊÔ¤ÎÃ»ÊÔÌ¡²è¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë»ÔÆâ4¤«½ê¤ÎÀ»ÃÏ¤ËAR¥¹¥Ý¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¤ò»È¤Ã