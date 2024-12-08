Ç¯¤ò½Å¤Í¤ë¤´¤È¤Ë¿Í¤Î¼ñÌ£¤äÌ£³Ð¡¢´¶¤¸Êý¤ÏÊÑ²½¤·¤Æ¤¤¤¯¤â¤Î¤Ç¤¹¡£º£²ó¤ÏÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¥Þ¥¤¥Ê¥Ó¥Ë¥å¡¼¥¹¤Î¥¢¥ó¥±¡¼¥È²ñ°÷¤ËÄ´ºº¤·¡¢¤½¤Î²óÅú¤ò4¥³¥ÞÌ¡²è¤Ë¤·¤Æ¤ªÆÏ¤±¡£¤Ä¤¤"¤¢¤ë¤¢¤ë"¤È¤¦¤Ê¤º¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¦¤â¤Î¤«¤é¡¢°Õ³°¤Ê¤â¤Î¤Þ¤Ç¡£¤ß¤Ê¤µ¤ó¤Ï¤³¤ó¤ÊÉ÷¤Ë´¶¤¸¤¿·Ð¸³¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤«?✅¥¹¥­¥Þ»þ´Ö¤ËÌ¡²è¡ÖÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤¿¤³¤È¡×1ÏÃ¤«¤éÌµÎÁ¤Ç¥¤¥Ã¥­ÆÉ¤ß!¡û¢£º£¤Ê¤é¤ï¤«¤ë¡¢Êì¿Æ¤Î"¤¢¤ë¸ÀÍÕ"✅¥¹¥­¥Þ»þ´Ö¤Ë