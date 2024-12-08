¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤¬ÄËº¨¥É¥í¡¼¤À¡£¥Ð¥ë¥»¥í¥Ê¤Ï7Æü¤Î¥é¡¦¥ê¡¼¥¬Âè15Àá¤Ç¥Ù¥Æ¥£¥¹¤È¤Î¥¢¥¦¥§¥¤Àï¤ËÎ×¤ß¡¢2-2¤Î¥É¥í¡¼¡£39Ê¬¤Î¥í¥Ù¥ë¥È¡¦¥ì¥ô¥¡¥ó¥É¥Õ¥¹¥­¤¬ÀèÀ©ÅÀ¤ò·è¤á¤¿¸å¤ËÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¤ë¤Ê¤«¡¢82Ê¬¤Ë¥Õ¥§¥é¥ó¡¦¥È¡¼¥ì¥¹¤Î°ìÈ¯¤ÇÆÍ¤­Êü¤¹¤¬¡¢90¡Ü4Ê¬¤ÎÈïÃÆ¤Ç¾¡¤ÁÅÀ1»ß¤Þ¤ê¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¡£¾¡¤ÁÅÀ3ÌÜÁ°¤ÇÄÉ¤¤¤Ä¤«¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡Ø¥Þ¥ë¥«¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥Ï¥ó¥¸¡¦¥Õ¥ê¥Ã¥¯´ÆÆÄ¤â¡Ö½øÈ×¤«¤é°­¤¤¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤¿¡×¤È¥º¥Ð¥ê¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤â¤Ã¤ÈÎÉ¤¤¥×¥ì¡¼¤¬¤Ç