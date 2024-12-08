¡þUFC310¥Õ¥é¥¤µé¥¿¥¤¥È¥ë¥Þ¥Ã¥Á¡Ê2024Ç¯12·î7ÆüÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹T-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¡ËÀ¤³¦ºÇ¹âÊö¤Î³ÊÆ®µ»ÃÄÂÎ¡ÖUFC310¡×¤¬7Æü¡ÊÆ±8Æü¡Ë¤ËÊÆ¹ñ¡¦¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤ÎT-¥â¥Ð¥¤¥ë¡¦¥¢¥ê¡¼¥Ê¤Ç³«ºÅ¡£¥á¥¤¥ó¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¸µRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦¼Ô¤ÎÄ«ÁÒ³¤¡ÊJAPANTOPTEAM¡Ë¤¬¥Õ¥é¥¤µé²¦¼Ô¤Î¥¢¥ì¥Ã¥·¥ã¥ó¥É¥ê¡¦¥Ñ¥ó¥È¡¼¥¸¥ã¡Ê¥Ö¥é¥¸¥ë¡Ë¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£³¤¤ÏºòÇ¯Ëö¤ËRIZIN¥Ð¥ó¥¿¥àµé²¦ºÂ¤ò³ÍÆÀ¸å¡¢º£Ç¯6·î¤ËÆ±²¦ºÂ¤òÊÖ¾å¤¹¤ë¤ÈÆ±»þ¤Ë