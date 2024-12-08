Image: Image: Clicks iPhone16 Pro / Pro Max¤Ç¡¢¥¹¥Þ¡¼¥È¤Ë½Åºî¶È¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¤¤¤¢¤Ê¤¿¤ØÊû¤°¡£iPhone¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¤«¤Ä¤Æ¥¹¥¿¥ó¥À¡¼¥É¤À¤Ã¤¿¥­¡¼¥Ü¡¼¥ÉÉÕ¤­¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤«¤é¥­¡¼¥Ü¡¼¥É¤ò¼è¤êÊ§¤¤¡¢¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¼°¤Î¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤È¤·¤Æ²¦ºÂ¤Ë·¯Î×¤·¤Þ¤·¤¿¡£»Ø¤È¤¤¤¦À¸¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¤Ë»ý¤Ä¥¿¥Ã¥Á¥¹¥¯¥ê¡¼¥óÍÑ¥¤¥ó¥¿¡¼¥Õ¥§¡¼¥¹¤Ç¤ÎÊ¸»úÆþÎÏ¤Ë¿ÍÎà¤¬Å¬ÍÑ¤·¤Æ¡¢¤Ï¤ä¿ô½½Ç¯¤¬·Ð¤Á¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«