2019Ç¯2·î¡¢JAÂÐÇÏ¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡É¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤¿À¾»³µÁ¼£ ( ¤è¤·¤Ï¤ë¤¬¡¢¼«¤é±¿Å¾¤¹¤ë¼Ö¤´¤È³¤¤ËÅ¾Íî¤·¡¢Å®»à¤·¤¿¡£µýÇ¯44¡£°ä½ñ¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢»ö¸ÎÄ¾¸å¤«¤é¼«»¦¤Î±½¤¬Î®¤ì¤ë¡£À¾»³¤Ë¤Ï22²¯±ßÄ¶¤Î²£ÎÎµ¿ÏÇ¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢µ¿ÏÇ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¿¦¾ì¤«¤éÄÉµÚ¤ò¼õ¤±¤ë¤Ï¤º¤ÎÆü¤Ë¡¢Å¾Íî»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¤«¤é¤À¡£ ¥·¥¹¥Æ¥à¤ÎÃæ¤ÇÀ¸¤­¤ë¡Ö¸Ä¿Í¡×¤Î¶ì¤·¤µ¤äÎÔ¤·¤µ¤ò½ñ¤¯ 2019Ç¯2·î¡¢JAÂÐÇÏ¤Î¿¦°÷¤Ç¡¢¡ÈÆüËÜ°ì¤Î±Ä¶È¥Þ¥ó¡É¤È¤·