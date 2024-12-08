²Î¼ê¤Î²ÃÆ£ÅÐµª»Ò¡Ê80¡Ë¤¬8Æü¡¢TBS·Ï¡Ö¥µ¥ó¥Ç¡¼¥â¡¼¥Ë¥ó¥°¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°8»þ¡Ë¤ËÀ¸½Ð±é¤·¡¢´Ú¹ñ¤ÎÕú¼â±Ù¡Ê¥æ¥ó¡¦¥½¥ó¥Ë¥ç¥ë¡ËÂçÅýÎÎ¤¬Èó¾ï²ü¸·¤òÈ¯Îá¤·¤¿¤³¤È¤ò¤á¤°¤ê¡¢Åì¥¢¥¸¥¢¤ÎÊ¿ÏÂ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ»ä¸«¤ò½Ò¤Ù¤¿¡£ÈÖÁÈ¤Ç¤Ï¡¢»ûÅç¼ÂÏº»á¤¬¡¢ÕúÂçÅýÎÎ¤¬Æü´Ú´Ø·¸¤ò²þÁ±¤µ¤»¤¿°ìÊý¤Ç¡¢Í¥½¨¤Ê¸¡»¡´±¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÇ°Æ¬¤Ë¡ÖÇò¤È¹õ¤ò¤Ï¤Ã¤­¤ê¤µ¤»¤ë¡×µ¤¼Á¤È»ØÅ¦¡£º£²ó¤ÎÈó¾ï²ü¸·¤â¡ÖÊ¬ÃÇ¡×¤Î·ë²Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤ò¼¨º¶¤·¤Ê¤¬¤é¡¢ÆüËÜ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¤Ë¤Ä¤¤