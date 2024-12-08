¤Ê¤¹¤òÍÈ¤±゙¤ë¥Ï¡¼¥È゙¥ë¤òÅÅ»Ò¥ì¥ó¥·゙Ä´Íý¤Æ゙´ÊÃ±¤Ë¥¯¥ê¥¢¢ö¥Ø¥ë¥·¡¼¤Ê¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¿»¤·É÷¥ì¥·¥Ô¤ò¤´¾Ò²ð¡£¤¿゙¤·¤Ë²Ã¤¨¤¿¤³゙¤ÞÌý¤Æ゙ÍÈ¤±゙¿»¤·É÷¤Î¥³¥¯¤ò¥Õ゚¥é¥¹¤·¤Æ¡£ÍÈ¤²¤º¤Ëºî¤ì¤ë¤Ê¤¹¤ÎÍÈ¤²¿»¤·É÷¥ì¥·¥Ô½ÐÅµ: Èþ¿ÍÉ´²Ö.comºàÎÁ¡Ê2¿ÍÊ¬¡Ë¤Ê¤¹¡Ä3ËÜ¤«¤Ä¤ªÀá¡¢¤«¤¤¤ï¤ìÂçº¬¡Ä³ÆÅ¬ÎÌ[A]¹¥¤ß¤Î¤À¤·¡ÄÂç¤µ¤¸3[A]¼ÑÀÚ¤ê¤ß¤ê¤ó¡Ä¾®¤µ¤¸2[A]¤·¤ç¤¦¤æ¡Ä¾®¤µ¤¸1[A]¤´¤ÞÌý