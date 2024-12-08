Suleiman Al-KhalidiTimour Azhari[¥¢¥ó¥Þ¥ó/¥Ù¥¤¥ë¡¼¥È £¸Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ¥·¥ê¥¢¤ÎÈ¿À¯ÉÜÀªÎÏ¤Ï£¸Æü¡¢À¯¸¢·³¤ÎÄñ¹³¤Ê¤¯¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤ËÆþ¤ê¡¢¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤¬¡Ö¥¢¥µ¥ÉÂçÅýÎÎ¤«¤é²òÊü¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈÈ¯É½¤·¤¿¡£°ìÊý¡¢¥·¥ê¥¢¹â´±¤Ï¡¢Î¦·³»ÊÎáÉô¤¬¥¢¥µ¥ÉÀ¯¸¢¤Î½ªßá¤ò¾­Ê¼¤é¤ËÄÌÃ£¤·¤¿¤È¥í¥¤¥¿¡¼¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£¤³¤ì¤ËÀèÎ©¤Á¡¢·³¤Î´´Éô£²¿Í¤Ï¥í¥¤¥¿¡¼¤ËÂÐ¤·¡¢¥¢¥µ¥É»á¤¬£¸Æü¤Ë¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¤«¤éÈô¹Ôµ¡¤Ç½ÐÈ¯¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£ÌÜÅªÃÏ¤ÏÉÔÌÀ¤È¤¤¤¦¡£È¿À¯