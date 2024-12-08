1.¼ª¤ò¸å¤í¤ËÅÝ¤¹¡Ö¥¤¥«¼ª¡× ¥¤¥«¼ª¤È¤Ï¡¢Ç­¤Î¼ª¤¬²£¤ËÅÝ¤ì¤Æ¸å¤í¸þ¤­¤Ë¤Ê¤ë¾õÂÖ¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ Ç­¤¬ÉÔ°Â¤äÉÔ²÷´¶¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¤È¤­¡¢¤¿¤È¤¨¤ÐÃÎ¤é¤Ê¤¤¿Í¤¬²È¤ËÍè¤¿¤È¤­¤ä¡¢Âç¤­¤Ê²»¤¬¤·¤¿¤È¤­¡¢¤¢¤ë¤¤¤Ï»ô¤¤¼ç¤¬Ç­¤ËÂÐ¤·¤Æ²¿¤«ÉÔ²÷¤Ê¹ÔÆ°¤ò¼è¤Ã¤¿¤È¤­¤Ê¤É¤Ë¡¢¸«¤é¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¡£ Ç­¤¬¼þ°Ï¤Î¾õ¶·¤ä»É·ã¤Ë·Ù²ü¿´¤òÊú¤¤¤Æ¤¤¤ë¾Úµò¤Ç¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì°Ê¾å¤ä¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ä¡Ö¾¯¤·µ÷Î¥¤òÃÖ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¤¤¤¦¥µ¥¤¥ó¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ