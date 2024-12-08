¡Ú¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°¡Û¥Ø¥ó¥È 2¡Ý0 ¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¡ÊÆüËÜ»þ´Ö12·î8Æü¡¿¥¢¥ë¥Æ¥Õ¥§¥ë¥Ç¥¹¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡Û°ËÆ£ÆØ¼ù¡¢¶¯Îõ¤Ê¥Û¥Ã¥×µ°Æ»¢ª¡ÈÄ¶ÇúÂ®¡É¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥´¡¼¥ë¤Î½Ö´Ö¤½¤Î¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢°Û¼¡¸µ¤ÎÂ®¤µ¤À¤Ã¤¿¡£¥Ø¥ó¥È¤Ë½êÂ°¤¹¤ëMF°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤Î¥´¡¼¥ë¤ò¤³¤¸³«¤±¤¿¥Ü¥ì¡¼¥·¥å¡¼¥È¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë"ÇúÂ®"¤Ç¥´¡¼¥ë¤ËÅþÃ£¡£Áê¼êGK¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¤â¤ª¼ê¾å¤²¤Î°ì·â¤Ë¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤â¡ÖÃÆ´Ý¥´¥é¥Ã¥½¡ª¡×¤È´¿´î¤ÎÀ¼¤òµó¤²¤¿