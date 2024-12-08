¥Á¥ã¥¤¥Ê¥¨¥¢¥é¥¤¥ó¤Ï¡¢¡ÖCALWINTER SALE¡×¤ò12·î3Æü¤«¤é15Æü¤Þ¤Ç³«ºÅ¤¹¤ë¡£±ýÏ©¤ÏÅìµþ/À®ÅÄÈ¯ÂæËÌ/Åí±à¹Ô¤­¤ÎCI107/101ÊØ¤«Åìµþ/±©ÅÄÈ¯ÂæËÌ/¾¾»³¹Ô¤­¤ÎCI223ÊØ¡¢ÉüÏ©¤ÏÂæËÌ/Åí±àÈ¯Åìµþ/À®ÅÄ¹Ô¤­¤ÎCI104/106/108ÊØ¡¢ÂæËÌ/¾¾»³È¯Åìµþ/±©ÅÄ¹Ô¤­¤ÎCI222ÊØ¤¬ÍøÍÑ¤Ç¤­¤ë¡£±ýÉü±¿ÄÂ¤Ï¥¨¥³¥Î¥ß¡¼¥¯¥é¥¹¤¬20,000±ß¤«¤é¡¢¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¯¥é¥¹¤¬125,300±ß¤«¤é¡£½ÐÈ¯´ü´Ö¤Ï12·î10Æü¤«¤é2025Ç¯6·î30Æü¤Þ¤Ç¡¢°ìÉô´ü´Ö¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¡£