¡Ú¥â¥Ç¥ë¥×¥ì¥¹¡á2024/12/08¡ÛÀ¼Í¥¤ÎÌðÈø°ì¼ù¤¬¡¢¥¢¥Ë¥á¡ÖONE PIECE¡×¤Î¥Õ¥é¥ó¥­¡¼Ìò¤òÂ´¶È¤¹¤ë¤³¤È¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£12·î8Æü¡¢Æ±ºî¤Î¸ø¼°X¤òÄÌ¤¸¤ÆÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÅÚ²°¥¢¥ó¥Ê¡¦¤ß¤Á¤ç¤Ñ¡¦¿·ÀîÍ¥°¦¤é¤¬¡ÖONE PIECE¡×¥³¥¹¥×¥ì¤ÇÈþ¥¹¥¿¥¤¥ëÈäÏª¢¡¥Õ¥é¥ó¥­¡¼Ìò¡¦ÌðÈø°ì¼ù¡¢Çþ¤ï¤é¤Î°ìÌ£¤òÂ´¶È¸ø¼°X¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Õ¥é¥ó¥­¡¼Ìò ¸òÂå¤Î¤ªÃÎ¤é¤»¡×¤ÈÂê¤·¤¿¤ªÃÎ¤é¤»¤¬·ÇºÜ¤µ¤ì¡¢¡Ö¸½ºß¡¢TV¥¢¥Ë¥á¡ØONE PIECE¡Ù¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥é¥ó¥­¡¼Ìò¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¤À