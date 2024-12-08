¸µÊÝ¸îÇ­¤Î½÷¤Î»Ò¡Ö¤³¤Ï¤¯¡×¤Á¤ã¤ó¡Ê¼èºà»þ¡¢4ºÐ¡Ë¤È¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¥æ¡¼¥¶¡¼¡¦»°ÌÓÇ­¤³¤Ï¤¯¤ÎÉô²°¤µ¤ó¡Ê@mikenokohaku¡Ë¤¬½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢º£¤«¤é4Ç¯Á°¤Î¤³¤È¤Ç¤·¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÊÝ¸îÅö»þ¤Ï¼ê¤Î¤Ò¤é¥µ¥¤¥º¤À¤Ã¤¿Ç­¤µ¤ó¡Ä¤Ï¤«¤Ê¤²¤Ê»Ñ¤Ë¿´ÇÛ¤¬Àä¤¨¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿2022Ç¯¤Î¤¢¤ëÌë¡¢ÆÍÁ³Ë¬¤ì¤Þ¤·¤¿¥Ï¥×¥Ë¥ó¥°¡£¤½¤ì¤Ï¡¢À¸¸å¤ï¤º¤«1¥«·î¤Û¤É¤À¤Ã¤¿¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¤È¤Î½Ð²ñ¤¤¤Ç¤¹¡£»¶ÊâÃæ¤Î»ô¤¤¼ç¤µ¤ó¤ÎÉ×¤ÈÂ©»Ò¤µ¤ó¤¬¶öÁ³È¯¸«¤·¤¿¤³¤Ï¤¯¤Á¤ã¤ó¤Ï