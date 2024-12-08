2025Ç¯2·î¡¢¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤¬»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë¡¢ÀõÈø¸¶»ÒÎÏËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤¬7Æü±öÅÄÃÎ»ö¤ÈÌÌ²ñ¤·¤Þ¤·¤¿¡£7Æü¡¢¸©Ä£¤òË¬¤ì¤¿¤Î¤ÏÀõÈø¸¶»ÒÎÏËÉºÒÃ´ÅöÂç¿Ã¤Ç¤¹¡£¹ñ¤Î¸¶»ÒÎÏÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤¬2025Ç¯2·î¡¢ÀîÆâ¸¶È¯¤¬¤¢¤ë»§ËàÀîÆâ»Ô¤Ê¤É¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¤Î¤òÁ°¤Ë»ë»¡¤ËË¬¤ì¤Þ¤·¤¿¡£(ÀõÈø·Ä°ìÏº¸¶»ÒÎÏËÉºÒÃ´ÅöÁê)¡ÖÍÍ¡¹¤Ê·Á¤Çº£²ó¤Î»ë»¡¤ÇÆÀ¤é¤ì¤¿¤â¤Î¤òÍèÇ¯¤Î¸¶»ÒÎÏÁí¹çËÉºÒ·±Îý¤ËÀ¸¤«¤·¤Æ¤¤¤­¤¿¤¤¡×·±Îý¤Ç¤Ï2024Ç¯