¤­¤ç¤¦¤«¤é¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢¶å½£ËÌÉô¤äÀ¾¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÂÀÊ¿ÍÎÂ¦¤Ï³µ¤ÍÀ²¤ì¤Þ¤¹¤¬¡¢»³±è¤¤¤òÃæ¿´¤Ë½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤ä¤Ë¤ï¤«Àã¤¬¤¢¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£¶å½£ËÌÉô¤ò½ü¤¯À¾¤«¤éËÌÆüËÜ¤ÎÆüËÜ³¤Â¦¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ê¡¢Íë¤òÈ¼¤¦½ê¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ËÌÎ¦¤Ç¤Ï¡¢¤­¤ç¤¦¤ÎÌëÃÙ¤¯¤Ë¤«¤±¤ÆÅÚº½ºÒ³²¤Ë·Ù²ü¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£¤¢¤¹¤â±À¤¬Â¿¤¯¡¢»³±è¤¤¤Ç¤Ï±«¤äÀã¤¬¹ß¤ë¸«¹þ¤ß¤Ç¤¹¡£ÆîÀ¾½ôÅç¤Ï¤¢¤¹¤Ë¤«¤±¤Æ¡¢±À¤¬Â¿¤¯¡¢½ê¤Ë¤è¤ê¤Ë¤ï¤«±«¤¬¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹â