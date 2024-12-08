¥¿¥ì¥ó¥È¤Î²ÃÆ£°½ºÚ¡Ê36¡Ë¤¬8Æü¡¢¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ö¥ï¥¤¥É¥Ê¥·¥ç¡¼¡×¡ÊÆüÍË¸áÁ°10»þ¡Ë¤Ë¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ½Ð±é¡£º£Ç¯¤Î¡Ö¸½ÂåÍÑ¸ì¤Î´ðÁÃÃÎ¼±Áª2024¥æ¡¼¥­¥ã¥ó¿·¸ì¡¦Î®¹Ô¸ìÂç¾Þ¡×¤Ç¡¢Ç¯´ÖÂç¾Þ¤Ë¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤¬Áª¤Ð¤ì¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ÀµÚ¤·¤¿¡£¡Ö¤Õ¤Æ¤Û¤É¡×¤Ïº£Ç¯1·î´ü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS·Ï¥É¥é¥Þ¡ÖÉÔÅ¬ÀÚ¤Ë¤â¤Û¤É¤¬¤¢¤ë¡ª¡×¤ÎÎ¬¾Î¡£¥¿¥ì¥ó¥Èº£ÅÄ¹Ì»Ê¡Ê58¡Ë¤é¤Ï¡Ö¤³¤Î¥Õ¥ì¡¼¥º¤¬¤â¤Ã¤È¿»Æ©¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¥À¥á¤Ç¤¹¤è¤Í¡×¤ÈÆÍ¤Ã¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿