º£Ç¯¤ÇÁÏÎ©150Ç¯¤È¤Ê¤Ã¤¿·Ù»ëÄ£¤Ç¡¢¡È¾¼ÏÂ¤ÎÌ¾·º»ö¡É¤È¸Æ¤Ð¤ì¤¿Ê¿ÄÍÈ¬Ê¼±Ò»á¡Ê1913¡Á1979¡Ë¤Ï·Ù»ëÄ£Âà¿¦¸å¡¢¡Ø½µ´©¿·Ä¬¡Ù¤Ç²óÁÛÏ¿¤òÏ¢ºÜ¤·¤¿¡Ê¡ÖÈ¬Ê¼±ÒÊáÊªÄ¢¡×¾¼ÏÂ50Ç¯4·î17Æü¹æ¡ÁÆ±12·î25Æü¹æ¡Ë¡£Ï¢ºÜ¤Î½ªÈ×¤Ç¡¢»°²¯±ß»ö·ï¤Î»þ¸ú¡ÊÆ±Ç¯12·î10Æü¡Ë¤ò·Þ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²óÁÛÏ¿¤Ç¤â²¿ÅÙ¤«Æ±»ö·ï¤Ë¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ÎÃæ¤ÇÊ¿ÄÍ»á¤¬ÆÃ¤Ë¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢¡ÖÈÈ¿Í¤ÎÇ¯Îð¡×¤È¡¢ÆüËÜÃæ¤ËÎ®ÉÛ¤µ¤ìÍ­Ì¾¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡ÖÈÈ¿Í¤Î¥â¥ó¥¿¡¼¥¸¥å¼Ì¿¿¤Ï»÷¤Æ