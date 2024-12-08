ÌÜ¼¡¤ªºÐÊë¤òÂ£¤ë»þ´ü¤Ï¡© ¤¦¤Ã¤«¤êÂ£¤ê¤½¤Ó¤ì¤¿¤é¤É¤¦¤¹¤ë¡©¡Ú¤ªºÐÊë¤Î¥Þ¥Ê¡¼¡Û¡¿¤ªÀµ·î¤Î¤·¤­¤¿¤ê¡¦¥Þ¥Ê¡¼1.¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©2.¾þ¤ë¤Î¤ËÈò¤±¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤Æü¤Ï¡©3.¶ÀÌß¤ò¾þ¤ë°ÕÌ£¡¢¾þ¤ë¾ì½ê¤Ï¡©4.¶À³«¤­¤ÎÊýË¡¤Ï¡©5.Ìç¾¾¤È¤·¤áÆì¤ò¾þ¤ë°ÕÌ£¤Ï¡© ¤É¤³¤ËÃÖ¤±¤Ð¤¤¤¤¡©6.¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤ò½èÊ¬¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡©¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤Ï¤¤¤Ä¤«¤é¤¤¤Ä¤Þ¤Ç¡©¤ªÀµ·î¾þ¤ê¤Ï¡ÖÀµ·î»ö»Ï¤á¡×¤ä¡Ö¾¾·Þ¤¨¡×¤È¤¤¤ï¤ì¤ë12·î13Æü°Ê¹ß¡¢12·î28Æü¤Þ¤Ç¤Ë¾þ¤ê