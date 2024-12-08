°ËÆ£¶ä¼¡¡Ê73¡Ë¤Ï¡¢¥®¥¿¥ê¥¹¥È¤È¤·¤Æ¤â¤µ¤ë¤³¤È¤Ê¤¬¤é¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´é¤ò»ý¤Ä¡£¾¼ÏÂ¡ÁÊ¿À®¤ÎÆüËÜ¤Î¤ªÃë¤òºÌ¤Ã¤¿ÈÖÁÈ¤Î¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¶Ê¤Îºî¶Ê¼Ô¡¢ÂôÅÄ¸¦Æó¤ä¥¢¥ó¡¦¥ë¥¤¥¹¤Î¥Ò¥Ã¥È¶Ê¤Î¥¢¥ì¥ó¥¸¥ã¡¼¡¢¿Íµ¤¥Ð¥ó¥É¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼etc. ÍÄ¤¤º¢¤«¤é¥Æ¥ì¥Ó¤ò´Ñ¤ë¤ÈÈÖÁÈ¤Î¼çÌò¤è¤ê¤âÏÆÌò¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡¢À©ºî²ñ¼Ò¤ËÌÜ¤¬¹Ô¤¯»Ò¶¡¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¤¡¢¤½¤¦¤·¤¿Ðíâ×Åª¤Ê¤â¤Î¤Î¸«Êý¤¬º£Æü¤Î°ËÆ£¤ò·Áºî¤Ã¤¿¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡£ÆüËÜ¤Î¥í¥Ã¥¯¤ä¥Ý¥Ã¥×¥¹¤ÎÎò»Ë¤Ë