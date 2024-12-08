¼«Ì±ÅÞ¤Ï¤­¤ç¤¦¡¢Àè¤Î½°±¡Áª¤Ç¤ÎÍîÁª¼Ô¤òÂÐ¾Ý¤È¤·¤¿º©ÃÌ²ñ¤òÅÞËÜÉô¤Ç³«¤­¤Þ¤·¤¿¡£º©ÃÌ²ñ¤Ë¤ÏÅö»þ¡¢¸½¿¦³ÕÎ½¤À¤Ã¤¿ËÒ¸¶Á°Ë¡Ì³Âç¿Ã¤ä¡¢ÇÉÈ¶¤ÎÎ¢¶â»ö·ï¤Ë¤«¤«¤ï¤êÈó¸øÇ§¤È¤Ê¤Ã¤¿¹âÌÚ¸µ¹ñÂÐ°Ñ°÷Ä¹¡¢²¼Â¼¸µÊ¸Éô²Ê³ØÂç¿Ã¤é¤¬´é¤ò¤½¤í¤¨¤Þ¤·¤¿¡£ËÁÆ¬¡¢ÀÐÇËÁíÍý¤ÏÁªµó¤ÎÇÔËÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤ï¤¿¤·¤ÎÀÕÇ¤¤À¡×¤È½Ò¤Ù¡¢¼Õºá¤·¤Þ¤·¤¿¡£ÀÐÇËÁíÍý¡ÖÀè¤ÎÁíÁªµó¡¢¸·¤·¤¤¤´¿³È½¤ò¤¤¤¿¤À¤­¤Þ¤·¤¿¡£ÁíºÛ¤¿¤ë»ä¤ÎÀÕÇ¤¤Ç¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£»ê¤é¤¶¤ë¤È¤³¤í¡¢¹Ô¤­ÆÏ¤«