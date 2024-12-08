¡Ú¥¨¥ë¥µ¥ì¥à¶¦Æ±¡Û¥í¥¤¥¿¡¼ÄÌ¿®¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥·¥ê¥¢È¿ÂÎÀ©ÇÉ¤Ï8Æü¡¢¼óÅÔ¥À¥Þ¥¹¥«¥¹¿Ê¹¶¤ò³«»Ï¤·¤¿¤ÈÉ½ÌÀ¤·¤¿¡£