7Ç¯´Ö½êÂ°¤·¤¿¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º»öÌ³½ê¤ò20ºÐ¤ÇÂà½ê¤·¡¢¸½ºß¤Ï¥á¥ó¥ºÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤òÌ³¤á¤ëÂçÀî·Ä¸ã¤µ¤ó¡Ê31¡Ë¡£¡Ú¼ÂºÝ¤Î¼Ì¿¿¡ÛÂçÀî¤µ¤ó¤¬¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥¹¤¹¤ë¥á¥ó¥º¥°¥ë¡¼¥×¤ÎÂç·¿¥é¥¤¥Ö¤Ë¶î¤±ÉÕ¤±¤¿ÂçÀª¤Î½÷À­¥Õ¥¡¥ó¤¿¤ÁµðÂç¤ÊÍ½»»¤È»þ´Ö¤È¿Í¿ô¤ò¤«¤±¤Æºî¤é¤ì¤ë¥¸¥ã¥Ë¡¼¥º¤ÎÀ¤³¦¤«¤é¡¢´ÑµÒ¤¬¤Ò¤È¤±¤¿¤Î¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤ÃÏ²¼¥¢¥¤¥É¥ë¤ÎÀ¤³¦¤Ø¡£´ÑµÒ¤¬»È¤¦¶â³Û¤ä¥é¥¤¥Ö¤Î²×Îõ¤Ê¥í¡¼¥«¥ë¥ë¡¼¥ë¡¢¤½¤·¤Æ¿ÈÂÎÅª¤ÊÀÜ¿¨¤â¡Ä¡Ä