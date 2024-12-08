¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤ÎMFº´¡¹ÌÚÆØ²Ï(26)¤¬¡¢¸ÅÁã¡¦¥½¥Ë¡¼ÀçÂæFC¤Ë¸ÀµÚ¤·¤¿¡£7Æü¡¢J3¡¦JFLÆþÂØÀï¤ÎÂè2Àï¡¢Y.S.C.C.²£ÉÍvs¹âÃÎ¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥ÉSC¤¬¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¢¥¦¥§¥¤¹âÃÎ¤Ï2-0¤È¾¡Íø¡£2Àï¹ç·×¤Ç¤â3-1¤È¾¡Íø¤·¡¢J3¥ê¡¼¥°Æþ¤ê¤ò¾¡¤Á¼è¤Ã¤¿¡£º£µ¨¤«¤éÇØÈÖ¹æ¡Ö10¡×¤òÇØÉé¤¦²ÃÆþ2Ç¯ÌÜ¤Îº´¡¹ÌÚ¤Ï¡¢Îà¤Þ¤ì¤Ê¤ë¥Ð¥é¥ó¥¹´¶³Ð¤ÈÀµ³Î¤Ê¥­¥Ã¥¯¡¢90Ê¬´ÖÁö¤êÀÚ¤ë¥¹¥¿¥ß¥Ê¤ò»ý¤ÁÊ»¤»¤¿¹¶·â¤Î³Ë¡£¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡¢ÃÏ¸µ¹âÃÎ¤Î½Ð¿È¤À¡£