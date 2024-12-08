ÄêÈÖ¤Î¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡£¥³¥ó¥Ó¥ËÂç¼ê³Æ¼Ò¤Ç¤â¥Ü¥ê¥å¡¼¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¤ò¼è¤ê°·¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢¥³¥ó¥Ó¥Ë³Æ¼Ò¡Ê¥í¡¼¥½¥ó¡¦¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¡¦¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¡Ë¤Î¡Ö¥½¡¼¥¹¾Æ¤½¤Ð¡×¤ò¿©¤ÙÈæ¤Ù¡¢¶ñºà¤äÌ£¤Î°ã¤¤¤ä½ÅÎÌ¤Ê¤É¤ò¸¡¾Ú¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Áí½ÅÎÌ¤Ï¥»¥Ö¥ó¤¬°ìÊâ¥ê¡¼¥ÉÍÆ´ï¤Î½Å¤µ¹þ¤ß¤ÇÁí½ÅÎÌ¤òÂ¬Äê¡£ºÇ¤â½Å¤ß¤¬¤¢¤ë¤Î¤¬¥»¥Ö¥ó-¥¤¥ì¥Ö¥ó¤Ç418g¡£¤Ä¤¤¤Ç¥í¡¼¥½¥ó¤¬408g¡¢¥Õ¥¡¥ß¥ê¡¼¥Þ¡¼¥È¤¬353g¤Ç¤¹¡£¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡¢¾¦ÉÊÌ¾¤Ï