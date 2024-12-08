¥Ï¥ó¥Ðー¥È¥Ï¥ó¥Ðー¥È¤Î¡Ö¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡×¤Ï¡¢µÉ²»¤Î¤¢¤ë¡Ö¤Ü¤¯¡×¤Îµ¤»ý¤Á¤¬ÄÖ¤é¤ì¤¿³Ú¶Ê¤À¡£¤³¤Î½À¤é¤«¤ÇÀÚ¤Ê¤¤¶Ê¤¬¡¢Âè77²ó¥«¥ó¥Ì¹ñºÝ±Ç²èº×¤Ç¡Ö¤¢¤ë»ëÅÀ¡×ÉôÌç¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±Ç²è¡Ø¤Ü¤¯¤Î¤ªÆü¤µ¤Þ¡Ù¤Î¸¶ÅÀ¤Ë¤¢¤ë¡£ËÜºî¤¬¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤È¤Ê¤Ã¤¿±ü»³Âç»Ë´ÆÆÄ¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£ ¡Ú²èÁüÂ¿¿ô¡Û28ºÐ¤Ç¾¦¶È±Ç²è¥Ç¥Ó¥åー¤·¤¿±ü»³´ÆÆÄ ¥³¥í¥Ê²Ò¤ÎÉÔ°Â¤Î¤Ê¤«¡¢Î®¤ì¤Æ¤­¤¿¤¢¤ë¶Ê ¡Ö»Ò¤É¤â¤Îº¢¤Ã¤Æ´¶¾ð¤Î¿¶¤êÉý¤¬¤¢