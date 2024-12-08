ÀéÍÕ¡¦·¯ÄÅ»Ô¤Î¼«Âð¤Ç¡¢Éã¿Æ¤òË½¹Ô¤·Éé½ý¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤Ç45ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¤¬ÂáÊá¤µ¤ì¡¢Éã¿Æ¤Ï»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£²ñ¼Ò°÷¤ÎÂçµ×ÊÝ¼ÂÍÆµ¿¼Ô¡Ê45¡Ë¤Ï12·î5ÆüÌë¡¢·¯ÄÅ»Ôµ×ÊÝ¤Î¼«Âð¥¢¥Ñ¡¼¥È¤ÇÆ±µï¤¹¤ëÉã¿Æ¤ÎÀ¿°ì¤µ¤ó¡Ê78¡Ë¤Ë²¥¤ë½³¤ë¤Ê¤É¤ÎË½¹Ô¤ò²Ã¤¨¡¢Éé½ý¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£À¿°ì¤µ¤ó¤Ï¿´ÇÙÄä»ß¤Î¾õÂÖ¤ÇÉÂ±¡¤ËÈÂÁ÷¤µ¤ì¡¢7Æü¤Ë»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£Ä´¤Ù¤ËÂÐ¤·Âçµ×ÊÝÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤Æ¡¢·Ù»¡¤ÏË½¹Ô¤·¤¿·Ð°Þ¤òÄ´¤Ù¤Æ¤¤