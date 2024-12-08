Âè76²óºå¿À¥¸¥å¥Ù¥Ê¥¤¥ë¥Õ¥£¥êー¥º¤Ï¥ª¥Ã¥º¤¬¤ä¤äÙÉ¹³¤Î¾õ¶·¡£¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤¬Ã±¾¡3.0ÇÜÁ°¸å¤Ç1ÈÖ¿Íµ¤¡¢¥·¥ç¥¦¥Ê¥ó¥¶¥Ê¥É¥¥¤¬5.2ÇÜ¤Ç2ÈÖ¿Íµ¤¤È¡¢¤³¤Î2Æ¬¤¬°ìÊâ¥êー¥É¡£¤¿¤À¡¢5ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥¢¥ë¥Þ¥ô¥§¥íー¥Á¥§¤«¤é8ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¤Þ¤Ç¤¬Ã±¾¡10ÇÜÂæ¤ÈÇ÷¤ë¡£ ¢£¥Æ¥ê¥ª¥¹¥é¥é¤ØÊ£¾¡Ìó110Ëü±ß º®Àï¤Î¸½¤ì¤«Á°Çä¤ê¤Ç¤ÏÂç¸ýÅêÉ¼¤ÎÆ°¤­¤ÏÆß¤Ã¤¿¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÅÚÍË10»þº¢¤Ë¥Ö¥é¥¦¥ó¥é¥Á¥§¥Ã¥È¤ËÊ£¾¡Ìó110Ëü±ß¤¬Æþ