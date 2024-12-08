Ãæ¹ñ¤Î£µ£Ç´ðÃÏ¶É¡¢£´£±£°Ëü¥«½êÄ¶¤¹5G´ðÃÏ¶É¤òÀßÃÖ¤¹¤ë¥¹¥¿¥Ã¥Õ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢µ®ÍÛ¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼ÒËÌµþ12·î8Æü¡ÛÃæ¹ñ¹©¶È¡¦¾ðÊó²½Éô¤Ï6Æü¡¢¹ñÆâ¤ÎÂè5À¤Âå°ÜÆ°ÄÌ¿®¥·¥¹¥Æ¥à¡Ê5G¡Ë´ðÃÏ¶É¤¬410Ëü¥«½ê¤òÄ¶¤¨¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£5G¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤ÏÇÀÂ¼Éô¤Ø¤ÎÉáµÚ¤¬¿Ê¤ß¡¢Á´¤Æ¤Î¶¿¡¦ÄÃ¡Ê¸©¤Î²¼¤Î¹ÔÀ¯Ã±°Ì¡Ë¤Ç³«ÄÌ¤ò¼Â¸½¡£97¤¢¤ë¹ñÌ±·ÐºÑ¤ÎÂçÊ¬Îà¡Ê»º¶ÈÊ¬Îà¾å¤ÎÂçÊ¬Îà¡Ë¤Î80Ê¬Îà¤Ë¹­¤¬¤ê¡¢±þÍÑ¤ÎÉý¤È¿¼¤µ¤ò³ÈÂç¤·Â³¤±¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±