Æý¤¬¤ó¤Î°ì¤Ä¡Ø¿»½áÀ­¾®ÍÕ¤¬¤ó¡Ù¤ËØí¤ê¼£ÎÅ¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤ò¸øÉ½¤·¤Æ¤¤¤ë¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤¬¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ç¡¢¼«¿È¤Î¼£ÎÅ¤Î¸½¶·¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£ ¡Ú¼Ì¿¿¤ò¸«¤ë¡Û¡Ú¤¬¤óÆ®ÉÂ¡ÛÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¡ÖÆü¡¹¿ÈÂÎ¤ÏÄË¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ó¥ê¥Ó¥ê¡¢¥Ò¥ê¥Ò¥ê¤È¡£¡£¡×11·î¤Ë¡Ö±¦ÆýË¼Á´Å¦¡×¼ê½ÑÇßµÜ¥¢¥ó¥Ê¤µ¤ó¤Ï¡Ö¹³¤¬¤óºÞ¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Æ¡¢º£¤Ï°ÂÄê¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¡×¤È¡¢Åê¹Æ¡£Â³¤±¤Æ¡Ö½Ñ¸å¤Î¿ÈÂÎ¤ÎÄË¤ß¤Ë¤Ï¡¢ÄË